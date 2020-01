L’annuncio bomba: ”Conte e Marotta devono prendere Pogba”

INTER POGBA – Con Conte e Marotta al comando, l’Inter può sognare grandissimi colpi per il futuro. Oltre a Vidal ed Eriksen, stando alle parole dell’ex nerazzurro Cauet che ha rilasciato un’intervista a ‘Il Messaggero’, il gran colpo della società nerazzurra dovrà essere Pogba per compiere il salto di qualità: “Se una società vuole ottenere grandi traguardi deve ottenere grandi giocatori. La squadra deve essere competitiva e ci vogliono dei leader che sappiano fare la differenza: uno di questi è Pogba, sarebbe perfetto per l’Inter perché conosce il campionato italiano, l’allenatore e Marotta” ha concluso.

LEGGI ANCHE >>> Prosegue la caccia al bomber: i nomi

LEGGI ANCHE >>> Marotta all’assalto dei parametri zero

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Florenzi nome caldo per Conte