Si allontana Giroud: pronto uno scambio, il Chelsea ha deciso

INTER GIROUD – Olivier Giroud si allontana dall’Inter. Stando alle ultime indiscrezioni, il Chelsea lo vuole inserire in uno scambio con il Lione per avere Dembele. Secondo i tabloid, sarebbe pronta un’offerta da 50 milioni più l’attaccante francese per concretizzare l’affare. L’Inter sarebbe leggermente defilata in virtù della forte posizione del club francese in questo momento.

