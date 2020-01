Ulivieri: “Conte ha confermato le sue capacità”

Inter, il presidente dell’Assoallenastori Renzo Ulivieri, ha voluto dare il suo parere più che lusinghieri sull’impatto di Antonio Conte nella squadra nerazzurra

INTER ULIVIERI SU CONTE/ Oggi è stato presentato ufficialmente il nuovo album Calciatori Panini, un oggetto di culto che ormai non solo i ragazzi ma anche gli adulti non si vergognano di collezionare, seppure il mercato di gennaio potrebbe far cambiare squadra a qualche calciatore, ancora prima di poter incollare la sua figurina. Durante la manifestazione, era presente anche il presidente dell’Assoallenatori Renzo Uliviari e Sky Sport ne ha approfittato per intervistarlo e avere un parere sul campionato italiano, ma soprattutto sui ritorni di Maurizio Sarri e Antonio Conte.

LEGGI ANCHE >>> Prosegue la caccia al bomber: i nomi

LEGGI ANCHE >>> Marotta all’assalto dei parametri zero

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Florenzi nome caldo per Conte

Gli hanno domandato chi lo ha meravigliato di più e lui ha spiegato: “Direi nessuno dei due, perché sono state delle conferme. Conte ha confermato le sue capacità nell’Inter, specie della squadra dell’ultimo periodo. In questa squadra bisogna leggerci tanti cambiamenti tattici: rispetto alla Juve contiana, questa Inter sa fare tante cose in più”.