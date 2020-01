Vidal-Politano-Young, Marotta conferma: ”Operativi su più fronti”

INTER VIDAL POLITANO YOUNG – Beppe Marotta conferma: l’Inter lavora su più fronti sia in entrata sia un uscita. A margine di un evento, ha confermato le operazioni così: “Ci sono tante voci e tanti nomi in ballo, posso confermare che siamo operativi su più fronti e non ci faremo sfuggire le classiche opportunità. E’ un momento importante per l’Inter, noi vogliamo fare solo del nostro meglio per rinforzare la squadra. Vidal è uno degli obiettivi, così come altri nomi che sono stati fatti ultimamente (sorride, ndr). Sappiamo che gli acquisti solitamente si sbloccano verso la fine del mercato, pazienteremo” ha concluso.

