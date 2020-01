Pellegrini: “Conte è molto determinato e deciso”

Inter, l’ex presidente Ernesto Pellegrini ha elogiato apertamente il nuovo allenatore Antonio Conte e ha voluto mettere a confronto la coppia d’attacco dello scudetto dei record e quella attuale

INTER PELLEGRINI INTERVISTA/ L’ex presidente dell’Inter dal 1984 al 1995 Ernesto Pellegrini, è stato intervistato da Radio Punto Nuovo. L’imprenditore ha voluto esordire elogiando il nuovo allenatore della squadra nerazzurra e ha dichiarato: “E’ seguito molto bene dalla squadra, i particolari nel calcio tante volte ti portano fuori strada, ma spero non sarà così per l’Inter. Ho avuto il piacere di conoscere e parlare per pochi secondi con Conte, che è molto determinato e deciso. Noi interisti ci auguriamo che si possa arrivare fino in fondo, poi la Juventus sulla carta ha sicuramente giocatori qualitativamente superiori, sugli 11 però l’Inter può competere benissimo e ci sono i presupposti per farcela. L’Inter ha i ritmi giusti, squadra molto compatta, unita, desiderosa di fare sempre risultati dall’inizio del campionato”. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

LEGGI ANCHE >>> Prosegue la caccia al bomber: i nomi

LEGGI ANCHE >>> Marotta all’assalto dei parametri zero

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Florenzi nome caldo per Conte

L’ex presidente, ha poi voluto fare un confronto con la coppia attuale dell’attacco interista Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, con quella che vinse lo scudetto dei record nel campionato 1988/89 Aldo Serena e Ramon Diaz e ha detto : “Lukaku-Lautaro mi ricordano Diaz-Serena dello scudetto del 1989. Quella squadra meritava di più, potevamo vincere qualcosa in più”.