Il calciomercato Inter di gennaio può ancora riservare delle sorprese. Spunta una clamorosa ipotesi di scambio tra Bernardeschi e un giocatore nerazzurro

Visti i rapporti tutt’altro che idilliaci tra Marotta e Paratici, è complicato ipotizzare uno scambio tra l’Inter e la Juventus. Complicato ma non impossibile perché esigenze economiche, nello specifico di bilancio spesso e volentieri hanno la meglio anche sugli ostacoli all’apparenza insormontabili. Tradotto: in questi ultimissimi giorni del calciomercato invernale potrebbe succedere di tutto, anche appunto che le due acerrime rivali mettano in piedi un’operazione oggi impensabile. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, Bernardeschi sul piatto per Vecino

A dar vita all’affare potrebbero essere i bianconeri mettendo sul piatto uno dei suoi giocatori in uscita, Federico Bernardeschi. L’ex fantasista della Fiorentina è finito molto dietro nelle gerarchie di Maurizio Sarri e da un po’ la Juve è alla ricerca di un acquirente. Negli ultimi mesi e anche settimane Paratici ha provato a piazzarlo al Barcellona in cambio di Rakitic, mentre in questi giorni si parla di un suo possibile approdo al Milan. In cambio la ‘Vecchia Signora’ potrebbe chiedere un piccolo conguaglio e il cartellino di Matias Vecino. L’uruguagio è stato fatto fuori da Conte ed è un pupillo del tecnico bianconero che lo ha già avuto durante la sua esperienza alla guida dell’Empoli. Ad oggi, va detto, il classe ’91 sembra molto vicino al trasferimento in Premier League, nello specifico all’Everton di Ancelotti. Dalla sua cessione, Suning conta di intascare sui 20 milioni di euro.

