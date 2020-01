Pericolo City per Lautaro: Guardiola pronto a fare follie

INTER MANCHESTER CITY LAUTARO MARTINEZ – Lautaro Martinez continua ad essere molto ambito sul mercato. Secondo ‘Diario Gol’, Guardiola sarebbe pronto a fare follie per averlo. Il tecnico l’ha individuato come possibile erede del ‘Kun’ Aguero e potrebbero presentare al club nerazzurro la cifra della clausola rescissoria di 111 milioni di euro, valida dal 1 al 15 luglio per il mercato estero. Lautaro è da tempo anche nel mirino del Barcellona.

