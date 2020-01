Calciomercato Inter | Il Napoli beffa i nerazzurri: accordo col club

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su un giovane talento della Serie A per il quale va registrato lo sprint forse decisivo del Napoli di De Laurentiis

Inter e Napoli hanno praticamente portato a termine l’operazione Politano. L’esterno approderà alla corte di Gattuso con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato al 30 giugno 2021 per un totale che si avvicina ai 25 milioni di euro bonus compresi. Tra i due club è ora in ballo l’affare Llorente, con il centravanti di Pamplona che potrebbe addirittura sbarcare in nerazzurro attraverso uno scambio di prestiti con Sebastiano Esposito. Le due società ne stanno parlando, anche se c’è da convincere Antonio Conte il quale fin qui si è sempre opposto alla partenza del classe 2002.

Conte-Inter, forte rischio cortocircuito

Calciomercato Inter, Kumbulla può saltare: intesa Napoli-Verona!

Napoli ‘alleato’ ma anche grande rivale della stessa Inter in questa sessione di calciomercato. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, nelle scorse ore c’è stata una forte accelerata del club azzurro per Marash Kumbulla, come noto obiettivo dei nerazzurri in ottica estate. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. A quanto pare la società di Aurelio De Laurentiis ha già raggiunto un accordo col Verona per circa 25 milioni di euro bonus compresi. Ora il Napoli dovrà convincere entourage e giocatore, che hanno già un accordo con Marotta.

