Calciomercato, è fatta: lascia l’Inter a titolo definitivo | I dettagli

Le news di calciomercato Inter si focalizzano sulle cessioni dei nerazzurri in questi ultimissimi giorni della finestra invernale. Focus su quella di Gabigol ma anche su quella di Matias Vecino

Gabigol sta per dire definitivamente addio all’Inter. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato riportate da ‘ESPN’, infatti, il Flamengo e il club nerazzurro hanno trovato un accordo per l’acquisto-cessione del cartellino dell’attaccante classe ’96. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Accordo che dovrebbe essere sui 18-20 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita del 23enne che Suning pagò sui 30 milioni nell’estate 2016. Ha dunque sortito l’effetto sperato la ‘missione’ milanese del CEO del ‘Rubro-Negro’ Bruno Spindel.

Calciomercato Inter, ora tocca a Vecino: le ultime sul futuro dell’uruguagio

Dopo Gabigol, l’Inter conta di racimolare altri soldi dalla vendita di Matias Vecino. Il centrocampista uruguagio, che ha ‘rotto’ con Conte finendo ai margini della squadra, dovrebbe traslocare in Premier League. Al momento sembra essere in netta pole l’Everton di Carlo Ancelotti, il quale avrebbe offerto circa 12-15 milioni di euro. I nerazzurri ne chiedono però 20 per l’ex Fiorentina, sul quale sarebbe piombato pure il West Ham.

