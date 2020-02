Caso Giroud, è polemica: ”Nerazzurri irrispettosi”

INTER GIROUD – Spunta il caso attorno ad Olivier Giroud. Secondo ‘RMC Sport’, sono emersi dei retroscena nei confronti del francese. Inter e Chelsea avevano l’accordo per il trasferimento ma i nerazzurri hanno chiesto tempo per imbastire altre trattative in entrata e in uscita. L’accordo sarebbe stato fissato per 6,5 milioni di euro ma dopo il colpo Eriksen, i nerazzurri avrebbero deciso di non andare sino in fondo a causa di fantomatica indisponibilità economica. Questo avrebbe indispettito l’agente e lo stesso Chelsea che non gli ha permesso di andare via a causa di una mancata alternativa che potesse prendere il suo posto. E i soliti bene informati hanno dichiarato che l’atteggiamento dell’Inter sarebbe stato giudicato ‘irrispettoso’ dalla dirigenza ‘Blues’.