GAZZETTA DELLO SPORT – Questi i titoli dedicati all’Inter dal quotidiano milanese:

CONTE alla ROVESCIA

I 25 giorni di Conte

DERBY E COPPE VERSO LA JUVENTUS MA ORA ANTONIO HA TANTE… INTER PER NON SBAGLIARE

Eriksen corre contro il tempo La chiave è lui

Porta per due

Un tutore per Handa Così insegue il derby Ma Padelli non trema

Inter-Milan già in campo… per l’ospedale Monzino