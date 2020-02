Verso Inter-Milan, le ultime sulle condizioni di Handanovic

Inter-Milan, il portiere Samir Handanovic potrebbe al massimo essere presente in panchina alla sfida di domani sera contro il Milan. Toccherà ancora a Daniele Padelli difendere la porta nerazzurra

INTER-MILAN HANDANOVIC AGGIORNAMENTO/ La speranza è l’ultima a morire, ma pare che anche per la sfida di domani sera, sarà Daniele Padelli a difendere la porta della squadra di Antonio Conte. Come ha spiegato SKySport, il portiere Samir Handanovic, si è allenato ancora a parte e non ha nemmeno svolto lavoro tecnico con il pallone. Però non è da escludere che l’estremo difensore sloveno potrà almeno essere in panchina, ma la decisione verrà presa dal tecnico Antonio Conte solo domani. Per quanto riguarda la formazione, quasi sicura la presenza del nuovo arrivato Christian Eriksen, che potrebbe agire da trequartista dietro l’unica punta Romelu Lukaku, con Alexis Sanchez almeno inizialmente in panchina.

Per quanto riguarda la difesa Skriniar e De Vrij sono sicuri del posto, mentre c’è un ballottaggio tra Godin e D’Ambrosio. Per quanto riguarda gli esterni dovrebbero essere Candreva e Young, mentre i tre di centrocampo potrebbero essere Brozovic, Vecino e Barella, con Sensi non ancora al meglio, che partirebbe anche lui dalla panchina. Questa la probabile formazione:

Inter (3-5-1-1) probabile formazione: Padelli; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young, Eriksen; Lukaku.