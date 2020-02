Calciomercato Inter, Nainggolan può andare al Milan | Che scambio!

A giugno Nainggolan potrebbe far ritorno a Milano per restarci. Possibile un approdo del belga al Milan attraverso uno scambio più cash che verserebbe l’Inter nelle casse dei rossoneri

Radja Nainggolan sta disputando un’eccellenta stagione a Cagliari, dove è tornato l’estate scorsa con la formula del prestito. Nei piani del club di Giulini c’è l’acquisto a titolo definitivo del centrocampista belga, pilastro della formazione di Rolando Maran al momento sesta in Serie A e che un paio di settimane fa ha fermato i nerazzurri di Conte al ‘Meazza’ proprio con un gol del classe ’88 nativo di Antwerpen.

Nainggolan potrebbe avere voglia di rivalsa, di dimostrare di essere ancora in grado di giocare a grandi livelli. Per questo non è da escludere che possa decidere di chiudere a giugno la sua esperienza in Sardegna, dove è tornato anche per questio famigliari legate purtroppo ai problemi di salute della moglie, facendo di fatto ritorno a Milano. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter. Su di lui, dato che sarebbe impossibile il suo reintegro nel progetto di Conte, potrebbe ripiombare – visto che ci ha provato già mesi fa stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato – nientemeno che il Milan.

Il club del fondo Elliott potrebbe chiederlo in prestito con diritto, rendendosi magari disponibile a trasformarlo in obbligo in caso di qualificazione alla Champions. L’Inter potrebbe cogliere la palla al balzo controproponendo il cartellino del 32enne (a maggio) più una quindicina di milioni in cambio di Franck Kessie. L’ivoriano, già ‘sondato’ a gennaio nell’ambito di un eventuale scambio con Politano, piace a Conte e sarebbe per i nerazzurri un’ottima alternativa ai centrocampisti titolari. L’operazione così impostata consentirebbe inoltre ai due club di ‘scegliere’ le cifre giuste per mettere a bilancio una plusvalenza.

