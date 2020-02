Diretta Inter-Napoli: segui la cronaca LIVE della Coppa Italia

La semifinale di andata di finale di Coppa Italia mette di fronte Inter e Napoli allo stadio Meazza. La cronaca Live del match in Diretta.

L’Inter riceve il Napoli nella sfida di andata valida per le semifinali di Coppa Italia. Da una parte i nerazzurri di Conte arrivano a questo appuntamento dopo aver eliminato il Cagliari agli ottavi di finale e la Fiorentina ai quarti. Dall’altra, invece, i partenopei di Gattuso hanno avuto la meglio nell’ordine sul Perugia e sulla Lazio campione uscente. Il prossimo 5 marzo la gara di ritorno in terra campana. Interlive.it vi offre il match di San Siro in tempo reale.