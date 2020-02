DIRETTA Lazio-Inter, segui la cronaca LIVE in tempo reale

La ventiquattresima giornata del campionato di Serie A mette di fronte Lazio e Inter allo stadio Olimpico. La cronaca Live del match in Diretta.

L’Inter fa visita alla Lazio nel posticipo domenicale della 24esima giornata del campionato di Serie A, quinto turno del girone di ritorno. Un autentico scontro diretto in chiave scudetto tra i nerazzurri di Conte che vogliono centrare la terza vittoria di fila dopo quelle contro Udinese e Milan ed i biancocelesti di Inzaghi che vanno a caccia del successo che permetterebbe loro di operare il sorpasso in classifica sui meneghini. All’andata finì 1-0 per l’Inter con gol di D’Ambrosio. Interlive.it vi offre il match dello stadio Olimpico in tempo reale.