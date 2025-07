Inter, il primo colpo per l’Under 23 è da paura: a breve in prima squadra

Il club nerazzurro lavora in vista del futuro battendo con convinzione il mercato argentino: piace da matti il baby fenomeno

Tornata dal Mondiale per Club con qualche certezza ma anche con parecchi dubbi, la nuova Inter targata Cristian Chivu sta prendendo lentamente forma grazie alle iniziative di mercato della dirigenza che è pronta a garantire un elevato livello di competitività per affrontare le nuove difficili sfide della prossima stagione.

Assieme ai grandi colpi ai quali il presidente dell’area sportiva sta lavorando, non ci si deve dimenticare che la nuova stagione vedrà l’esordio della squadra Under 23, regolarmente iscritta al campionato di Serie C.

La nuova creatura, affidata all’allenatore Stefano Vecchi, necessita ovviamente di qualche innesto per presentarsi ai nastri di partenza con delle credenziali di un certo tipo.

Una missione non certo impossibile per un club, quello nerazzurro, che ormai da anni fa del settore giovanile uno dei vanti del proprio status. Dimostrazione palese e lampante è il campionato Primavera vinto poche settimane fa dalla squadra Under 19 allenata dal brillante Andrea Zanchetta, accasatosi al Novara dopo lo splendido percorso coi giovani nerazzurri.

Forte dei soliti buoni uffici che la società meneghina sfrutta da anni in Argentina (encomiabile il lavoro in tal senso del vicepresidente, già leggenda nerazzurra, Javier Zanetti), il team dirigenziale sarebbe vicino a mettere a segno un altro colpo nel paese sudamericano.

Inter, parte l’assalto al classe 2009 Scarlato

Proveniente dal settore giovanile di un club che negli ultimi anni ha sfornato talenti del calibro di Enzo Fernández, Julián Alvarez, Claudio Echeverri e Franco Mastantuono, il centrocampista Lucas Scarlato ha già fatto vedere qualità importanti nonostante la sua carta d’identità reciti 16. Tanti (anzi pochi…) sono gli anni del calciatore argentino, motore della Nazionale argentina Under 17.

Andrissi, il Ds dell’under 23 nerazzurra, ha già fiutato il grande colpo: l’idea è quella di anticipare la concorrenza (di Milan e Juventus in Italia, delle big spagnole ed inglesi all’estero) per l’ennesimo talento proveniente dalla Cantera de ‘Los Millionarios‘.

“Mi piace essere il leader della squadra, chiedere e avere sempre la palla tra i piedi nel tentativo di riuscire a fare qualche assist o passaggio filtrante. Ritengo che tra i miei punti di forza ci sia inoltre la resilienza, oltre che il pressing e il recupero palla“, ha detto di se stesso il classe 2009 in una recente intervista.

Il quotidiano ‘Tuttosport‘ riferisce come i nerazzurri abbiano già incontrato l’entourage del calciatore: sembra che la trattativa possa correre sui giusti binari, anche se non sono ancora note le cifre dell’affare.

Filtra però che l’Inter sia disposta a mettere sul piatto circa 4 milioni di euro più una cospicua percentuale sulla futura rivendita del ragazzo. Il calciatore, si dice in Argentina, sognava il Barcellona ma a farsi viva è stata l’Inter, club che in quanto a tradizione di calciatori argentini può vantare una discreta esperienza.