L’Inter vuole riportarlo in Italia: il dopo Sommer è stato scelto

L’Inter sta già lavorando al dopo Sommer. Tra i candidati a sostituire il portiere svizzero c’è un ex Serie A

Due anni, tanto è trascorso dall’approdo di Yann Sommer all’Inter in sostituzione di André Onana. Sei i milioni spesi all’epoca dai nerazzurri per prelevare l’estremo difensore svizzero dal Bayern Monaco dopo la stagione in cui ha sostituito l’infortunato Neuer.

Titolare insostituibile nel suo biennio in nerazzurro con Inzaghi allenatore, Sommer è al suo ultimo anno di contratto con l’Inter. Il portiere compirà 37 anni il prossimo dicembre, verosimilmente troppi per sperare in un rinnovo. Per questo, pur con la consapevolezza che quella che sta per cominciare potrebbe essere la sua ultima stagione in nerazzurro, non è da escludere che Sommer possa lasciare l’Inter da subito specie se dovessero arrivare offerte per lui vantaggiose.

Se quest’ultimo scenario dovesse concretizzarsi (c’è il Galatasaray interessato), l’Inter sostituirà Sommer con Josep Martinez nell’immediato. Il portiere spagnolo ha dimostrato la sua affidabilità nelle occasioni in cui è stato chiamato in causa da Inzaghi nella scorsa stagione per sostituire il collega infortunato alla mano. Tuttavia, con l’addio di Sommer, l’Inter potrebbe acquistare un nuovo portiere titolare con un investimento corposo sul mercato. Un’ipotesi percorribile soprattutto nella prossima stagione.

Chi può sostituire Sommer all’Inter

Svanita l’ipotesi Donnarumma con il portiere che rinnoverà (a meno di colpi di scena) il contratto in scadenza nel 2026 con il PSG, l’Inter può rimpiazzare Sommer con un altro portiere italiano. Tra i candidati c’è anche Guglielmo Vicario. L’estremo difensore del Tottenham è stato seguito dai nerazzurri già ai tempi dell’Empoli prima del trasferimento agli Spurs per 20 milioni.

Classe 1996, Vicario rientra nel target dei possibili investimenti di OakTree sul mercato. L’ex Empoli sta acquisendo ulteriore esperienza in un campionato ultra competitivo come la Premier League e potrebbe tornare in A nel pieno della sua maturità calcistica, motivo ulteriore per cui può intrigare l’Inter. Vicario ha un contratto con il Tottenham fino al 2028. Considerata la sua titolarità nell’ultimo biennio e anche nella prossima stagione, servirà una proposta di almeno 30 milioni di euro per convincere gli Spurs a trattare.