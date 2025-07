Il bomber torna all’Inter, nuovo colpo di scena sul mercato nerazzurro

Grandi movimenti sul fronte offensivo del club meneghino: l’attaccante potrebbe tornare alla base dopo la duplice esperienza in B

Che sarebbe stata un’estate all’insegna della rivoluzione nel reparto d’attacco dell’Inter, lo si sapeva da tempo. La situazione contrattuale di Joaquìn Correa e Marko Arnautovic – già deludenti nel loro rendimento in campo, ed oltretutto con l’accordo in scadenza al 30 giugno 2025 – aveva di fatto spianato la strada al doppio addio in vista della nuova stagione.

Ad ‘aggravare’ la situazione ci si sarebbe poi messo un altro calciatore che, al pari dell’argentino e dell’austriaco, raramente si è fatto trovare pronto nel pur arduo compito di sostituire degnamente Lautaro Martinez e/o Marcus Thuram quando uno dei due fosse stato indisponibile. O fuori per un turnover pensato per far riposare, quanto meno ogni tanto, le due formidabili bocche da fuoco dell’allora tecnico Simone Inzaghi.

Mehdi Taremi, il bomber arrivato a costo zero la scorsa estate, è stato il più impiegato in campo tra le riserve d’attacco dalle quali l’allenatore piacentino poteva attingere: la resa è stata deficitaria, per usare un eufemismo, quindi anche l’attaccante asiatico è destinato a lasciare in tempi brevi il club nerazzurro, col Fulham che avrebbe già avviato i contatti con Marotta ed Ausilio per un trasferimento che potrebbe concretizzarsi a breve.

Restando al fronte offensivo, mister Chivu e il suo staff tecnico hanno scoperto le grandi qualità di Francesco Pio Esposito nella pur deludente, a livello di risultati di squadra, esperienza del Mondiale per Club. Il calciatore, protagonista di una stagione da urlo nello Spezia, farà (anzi già fa) parte della rosa della prima squadra per l’annata 2025/26, ma qualcos’altro, parlando di prodotti che hanno fatto la trafila nelle Giovanili dell’Inter, bolle in pentola.

Bonfanti da un nerazzurro all’altro: il bomber torna a casa

Prelevato da giovanissimo, quando aveva solo 15 anni, dalla Virtus Bergamo, Nicholas Bonfanti ha fatto parte del settore giovanile della Beneamata per 4 anni, dal 2017 al 2021, prima di trasferirsi al Modena, che ha rilevato il cartellino del classe 2002 a titolo gratuito.

Protagonista, nell’ultima stagione, di una duplice esperienza in B prima con la maglia del Pisa, che nel frattempo ha acquisito a titolo definitivo l’attaccante, e poi col Bari, il calciatore si candida per un ritorno all’Inter rientrando però dalla porta di servizio.

Già perché, come riportato dal portale ‘Sestaportanews.com‘, esperto di faccende di mercato riguardanti il club toscano, il giocatore sarebbe stato individuato dalla dirigenza meneghina come profilo perfetto per la neonata squadra Under 23 iscritta al campionato di Serie C.

Sullo ‘Squalo‘ – questo il soprannome dell’attaccante – sarebbe vivo anche l’interesse del Catanzaro, col neo tecnico Alberto Aquilani che ben conosce le doti del bomber avendolo allenato proprio al Pisa nella seconda parte della stagione 2023/24.