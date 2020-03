Juventus-Inter, nuova ipotesi giocare questo mercoledì

Juve-Inter, nuova proposta, partita dal Napoli, di spostare le semifinali di coppa Italia a mercoledì 13 maggio e giocare questo mercoledì le sei sfide che sono state rinviate questo week-end

JUVENTUS-INTER NUOVA DATA/ Nuova ipotesi, per quanto riguarda il recupero delle partite che non sono state disputate in queste giornata di campionato. La nuova proposta è di spostare le due semifinali di coppa Italia al 13 maggio e giocare mercoledì i sei incontri che non si sono disputati questo week-end, compresa Juventus-Inter. Questa proposta che è stata suggerita dal Napoli è piaciuta a tutte le altre squadre ad eccezione di quella più interessata che è l’Inter. Il motivo principale è dovuto all’impedimento di recarsi allo Juventus Stadium dei tifosi di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, che era valido anche per la semifinale di coppa Italia tra Juventus e Milan. Si sta cercando comunque una mediazione, ma in ogni caso entro questa sera la decisione deve essere presa.

LEGGI ANCHE ->>> Assalto Real a Skriniar: ecco la cifra necessaria

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, erede Handanovic | Ci pensa Lukaku!

L’incontro potrebbe anche giocarsi giovedì sera, come se fosse il posticipo di un turno infrasettimanale, lasciando invece al mercoledì Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia, tutte a porte chiuse, compresa Sampdoria-Verona, inizialmente prevista per domani sera. Come ha spiegato Sportmediaset.