Assalto Real a Skriniar: servono almeno 70 milioni

L’Inter dovrà respingere l’assalto del Real Madrid a giugno per Milan Skriniar, individuato come possibile rinforzo per la difesa dei ‘blancos’ per il futuro. A rivelarlo è ‘El Desmarque’, secondo cui Zidane avrebbe chiesto la proprio presidente uno tra Koulibaly e Skriniar. Per l’Inter è incedibile ma un’offerta di almeno 70 milioni di euro rischia di far vacillare enormemente Marotta e Suning.

