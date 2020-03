Calciomercato Inter | Occhi in casa Getafe: i dettagli – VIDEO



L’emergenza coronavirus non ferma la pianificazione della prossima stagione e soprattutto del prossimo mercato dell’Inter. A tal proposito, nelle ultime ore è stato rilanciato in chiave nerazzurra un centrocampista uruguaiano che milita in Spagna. Ecco i dettagli.

GUARDA IL VIDEO!