L’Inter lavora al calciomercato in uscita: attenzione alla posizione di Aleksander Stankovic, le ultime raccolte dalla nostra redazione

Il calciomercato dell’Inter in questa fase si basa soprattutto sulle uscite, e non solo per gli input dati da Oaktree o i programmi da tempo sul tavolo di Giuseppe Marotta e della società nerazzurra. Dopo il Mondiale per club, è sempre più chiara la sensazione che si debba rifondare in maniera profonda la squadra e per questo, oltre a Hakan Calhanoglu, anche altri big potrebbero partire.

Non ci sono solo le cessioni maggiori, però, su cui basare gli incassi e il calciomercato in entrata. L’Inter dovrebbe cedere Sebastiano Esposito per una cifra vicina ai 10 milioni di euro e occhio anche a un profilo di questo tipo, che ha fatto benissimo nell’ultima stagione giocata in prestito in Svizzera.

Si tratta di Aleksander Stankovic. Il figlio d’arte aveva già mostrato grandi qualità nella Primavera dell’Inter, diventando un calciatore chiave per il gioco dell’Under 19. La dirigenza ha scelto di continuare il suo percorso all’estero, nello specifico al Lucerna, dove è diventato il miglior calciatore del campionato svizzero. Ora, a fine prestito, sono tanti i club interessati a lui e Ausilio non mette le barricate alla cessione.

Il Club Brugge insiste per Stankovic, ma l’Inter impone una condizione

L’Inter dovrà rivoluzionare quella zona di campo, visto che sia Calhanoglu sia Asllani sono sul piede di partenza e pronti a dire addio. Stankovic, però, è considerato un giovane che deve fare il suo percorso altrove e non ancora pronto per avere un ruolo da protagonista a Milano.

Così diversi club hanno mostrato tutto il loro interesse per il ragazzo. In lizza c’è lo Stoccarda, insieme ad altri club di Bundesliga, ma attenzione soprattutto al Club Brugge che cerca più centrocampisti per sostituire Jashari, in orbita Milan. Questo fa capire quanta considerazione abbia incassato Stankovic nel giro di un anno, aumentando di 10 volte la sua valutazione.

Interlive.it ha sentito ambienti vicino all’Inter, che hanno specificato come i nerazzurri credano molto nel ragazzo nel medio periodo e non abbiano alcuna intenzione di cederlo a titolo definitivo. O meglio, chiunque vorrà puntare sul serbo dovrà accettare di inserire una clausola di riacquisto per il cartellino del calciatore.

In questo modo, l’Inter avrebbe circa 10 milioni di euro in più sul calciomercato, ma in futuro potrà riportare il ragazzo ad Appiano Gentile. Le cifre della clausola, però, non sono state ancora comunicate o stabilite.