Ultimo anno all’Inter e addio a zero: la destinazione è già scelta

Ancora un addio in programma, è destinato a dire addio alla maglia nerazzurra nel 2026: futuro ancora in Serie A per il big

Se il campo ha riservato l’ennesimo deludente risultato a sorpresa, con il ko contro il Fluminense per 2-0 negli ottavi di finale del Mondiale per Club, il calciomercato può invece regalare novità gradite ai tifosi nerazzurri.

Non vi è alcun dubbio, l’Inter ha bisogno di rinforzarsi accontentando le richieste di Cristian Chivu e motivando un gruppo reduce da un’annata brillante ma sfortunata. Marotta dovrà presto districarsi tra le prossime entrate e gli addii, su tutti quello che potrebbe fare assolutamente molto rumore riguarda Hakan Calhanoglu.

Dalle dure parole di Lautaro Martinez alla conferma di Marotta fino alla risposta social piccata del turco: andrà chiarito il prima possibile il futuro del regista turco. Nel frattempo in casa nerazzurra si guarda lontano, ad una rivoluzione che sembra essere stata spostata all’estate 2026. Diversi gli addii, uno in particolare è praticamente già scritto.

Addio Inter ma resta in Serie A: ci siamo

Nelle scorse settimane l’Inter ha salutato a parametro zero calciatori importanti che, tuttavia, non rientravano più nel progetto nerazzurro. Marko Arnautovic e Joaquin Correa, in primis, per un attacco che attende Bonny e probabilmente un’ultima pedina.

Nel frattempo in difesa diversi big hanno visto prolungato il loro contratto, con l’Inter che con sorpresa di molti ha attivato le opzioni di rinnovo di calciatori sì importanti ma decisamente avanti con gli anni. Acerbi su tutti, che il prossimo febbraio compirà 38 anni, ma anche Darmian (36 a dicembre) e de Vrij che viaggia verso i 34. Sembra quasi certo che quello che sta per cominciare possa essere l’ultimo anno, in particolare, dell’ex capitano della Primavera del Milan.

Darmian, infatti, è destinato a vivere la stagione che sta per cominciare con la maglia nerazzurra sulle spalle, prima di salutare l’Inter a scadenza contrattuale. Una decisione evidentemente già presa che vedrebbe il difensore che è stato tra i più impiegati nell’ultimo anno da Simone Inzaghi: 49 apparizioni tra campionato e coppe con 3 gol e 2 assist vincenti.

Darmian via gratis: pronto il ritorno

Con Chivu in panchina l’andamento sembra lo stesso, visto che Darmian ha giocato le quattro partite del Mondiale per Club quasi interamente, con 353′ complessivi in campo. Il presente si chiama Inter ma tra un anno l’addio è praticamente scontato.

Il 35enne di Legnano potrebbe fare ritorno a Parma, club con il quale ha mantenuto un legame speciale, per chiudere la carriera. Il club emiliano lo riportò in Italia nel settembre 2019, dopo la breve e poco brillante parentesi al Manchester United. Poi è arrivata l’Inter l’anno successivo. Una storia, quella con il club meneghino, che è quindi destinata a chiudersi dopo ben sei stagioni.

L’Inter rinnoverà la difesa, programma nel quale rientrerà un nuovo acquisto probabilmente già durante l’attuale sessione di mercato. Una vera e propria rivoluzione in arrivo, tra dodici mesi, con Darmian – che guadagna 2,5 milioni all’anno – pronto a tornare in Emilia a zero e a salutare i colori nerazzurri.