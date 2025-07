Dopo Calhanoglu attacco a Thuram: “Gioca con supponenza”

Non c’è pace in casa Inter: dopo le parole di fuoco di Lautaro e la replica del turco, ecco un nuovo caso all’orizzonte: c’entra Thuram

“In questa squadra devi volerci stare, nel posto in cui abbiamo portato l’Inter e dove dobbiamo continuare a farla stare. Non faccio nomi, ma ho visto tante cose che non mi sono piaciute. È stata una stagione lunga e faticosa, fatta di tanti colpi, siamo rimasti a zero titoli e dobbiamo ripartire al meglio l’anno prossimo. Chi non vuole restare se ne deve andare“. Parole e musica di Lautaro Martinez, che ci ha messo la faccia. Da vero leader, da vero Capitano.

Parole che però, tradotte in termini intelligibili dallo stesso Beppe Marotta – che ha spiegato come fosse chiaro il riferimento del giocatore argentino ad Hakan Calhanoglu, accreditato di un addio all’Inter anche se finora non esistono offerte ufficiali sul tavolo – hanno creato un vero e proprio terremoto in casa Inter.

Il chiarimento chiesto e preteso da mister Chivu prima del ritorno in Italia della truppa nerazzurra non sembra aver prodotto alcun risultato tangibile, anzi. Il centrocampista ex Milan ha infatti in men che non si dica risposto per le rime al suo compagno di squadra, con un post sui social che, udite udite, ha raccolto i like di Marko Arnautovic, da due giorni ufficialmente non più un giocatore nerazzurro, Gaia Lucariello (moglie dell’ex tecnico Simone Inzaghi) e di Marcus Thuram. Proprio lui. Il gemello d’attacco con cui il ‘Toro‘ ha costituito la letale ‘Thu-La‘.

Thuram-Lautaro, dopo la frattura arriva la bordata

“Mi sono sempre preso le mie responsabilità. E nei momenti difficili ho sempre cercato di essere un punto di riferimento. Non a parole ma con i fatti. Rispetto ogni opinione, anche quella di un compagno, anche quella del presidente. Ma il rispetto non può essere a senso unico.

L’ho sempre dimostrato, dentro e fuori dal campo. E credo che nel calcio, come nella vita, la vera forza stia proprio nel sapersi rispettare, soprattutto nei momenti più delicati. Non ho mai tradito questa maglia. Non ho mai detto di non essere felice all’Inter. Un vero leader non cerca colpevoli“, ha scritto su Instagram il turco, prendendosi i like dei tre succitati attori.

Come era inevitabile che fosse, la presa di posizione dell’attaccante francese ha fatto gridare alla frattura tra i due compagni di reparto. Non esattamente una bella gatta da pelare, per la piazza, dopo la delusione maturata in America. E c’è anche chi ora, parlando strettamente di prestazioni in campo, sta attaccando il figlio d’arte con dichiarazioni che non gioverebbero al ricompattamento dell’ambiente.

“Bonny all’Inter? È un bomber che potrebbe essere in grado di stimolare chi si sta sentendo troppo presto titolare inamovibile: parlo di Thuram, che al di là dei problemi fisici che lo hanno condizionato nell’ultimo periodo, mi sembra che da un po’ di tempo stia giocando con una certa supponenza che non sta facendo bene al gruppo nerazzurro“, le parole rilasciate dal giornalista Maurizio Pizzoferrato ai microfoni di ‘Radio Radio‘.