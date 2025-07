Non solo Calhanoglu: 20 milioni all’Inter, doppio affare col Galatasaray

Giallorossi di Istanbul in prima fila nelle operazioni di mercato dell’Inter, altro affondo inaspettato in Turchia

Dei tanti avvenimenti accaduti dentro e fuori dal campo nelle ultime settimane, il caso Hakan Calhanoglu è quel che sta tenendo banco per più tempo in casa Inter.

Tutto è incominciato dal nuovo infortunio che ha compromesso la partecipazione del centrocampista turco al Mondiale per Club. Nonostante abbia dichiarato d’esser stato sempre vicino alle imprese dei suoi compagni di squadra alle dipendenze di Cristian Chivu anche a distanza, i pensieri del calciatore hanno comunque sfiorato la forza attrattiva del Galatasaray, desideroso di metter le mani sul suo cartellino in questa sessione estiva di mercato, spiazzando tutto l’ambiente nerazzurro.

Ad oggi non sono stati ancora intrapresi contatti concreti fra le parti, ma è possibile che il club giallorosso di Istanbul possa farsi avanti nelle prossime settimane partendo da una base di appena 25 milioni di euro, comunque insufficienti per convincere l’Inter al primo tentativo.

Servirà del tempo per definire la pratica e intanto la dirigenza nerazzurra dovrà avere a che fare con un’altra situazione, mediatamente meno impattante ma altrettanto delicata per gli incastri tattici di Chivu in vista della prossima stagione.

Anche Sommer nei sogni del Galatasaray, ma per l’Inter sono cifre ridicole

Secondo quanto riportato da ‘Sport Mediaset’, il Galatasaray avrebbe manifestato il proprio interesse anche per il portiere nerazzurro Yann Sommer come rinforzo fra i pali di prim’ordine.

Lo svizzero non ha ben figurato al Mondiale, ma ciò appare poco rilevante per il Galatasaray che piuttosto ha preso in esame il suo grande impatto complessivo degli ultimi due anni vissuti con indosso la maglia dell’Inter. Dopo aver preso il posto di André Onana in direzione Manchester United, Sommer ha infatti chiuso la stagione 2023/2024 con ben diciannove clean sheet e uno scudetto stampato sul petto.

Ora però il portiere, quasi trentottenne, è in scadenza di contratto nel giugno 2026 e con pochissime certezze su quel che potrebbe essere il suo futuro. Pertanto il Galatasaray potrebbe approfittare della situazione per prelevarlo in anticipo, senza attendere oltre, assieme al cartellino di Calhanoglu per un valore complessivo di circa 20 milioni di euro.