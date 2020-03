Borja Valero: lunedì pomeriggio sarà lui il protagonista di Q & A

Inter, prosegue l’appuntamento Q&A che permette ai tifosi di porre domande ai propri beniamini. Lunedì pomeriggio il protagonista di questa rubrica sarà il centrocampista Borja Valero

INTER BORJA VALERO VIDEO CHAT/ Il campionato italiano è fermo dal 9 marzo dopo la sfida tra Sassuolo e Brescia, vinta dalla formazione emiliana per 3-0. Per cercare di alleviare l’astinenza ai tifosi, altro motivo per alcuni di non facile sopportazione visto le lamentele che spesso fanno quando si ferma il campionato per le pause della Nazionale durante l’anno, proseguono le iniziative nerazzurre. Domani pomeriggio, torna il Q&A tra i tifosi e i giocatori della squadra nerazzurra. Il protagonista che risponderà alle domande dei tifosi in video chat, è il centrocampista Borja Valero. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

Per partecipare, basta mandare le video-domande rispondendo alla storia su Instagram e taggando @inter! Naturalmente sono valide anche le domande testuali che verranno inviate.