In vista della prossima sessione di calciomercato l’Inter valuta con attenzione un altro big francese oltre naturalmente a Olivier Giroud il preferito da Conte per il ruolo di vice Lukaku

Continua ad esserci Olivier Giroud in cima alla lista di Conte per il ruolo di vice Lukaku. E l’Inter proverà ad accontentare il suo allenatore dopo che nello scorso calciomercato di gennaio era andata a scontrarsi con la volontà del Chelsea di non privarsene se non di fronte a un’offerta superiore ai 5 milioni di euro. Una cifra giudicata eccessiva dai nerazzurri, rimasti comunque vigili sul classe ’86 di Chambery che prima della sospensione della Premier causa emergenza coronavirus aveva riconquistato una maglia da titolare. Ad oggi, però, il bomber transalpino è ancora in scadenza contrattuale nel prossimo mese di giugno. Va tuttavia sconfitta una concorrenza che comprende anche la Lazio di Lotito, vicinissima a prenderlo sempre nella passata finestra invernale.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, erede Handanovic | Rispunta nome incredibile

Calciomercato Inter, ‘occasione’ dalla Germania: a Conte un altro Campione del Mondo

Non solo Giroud, nella prossima stagione Conte potrebbe avere a disposizione un altro Campione del Mondo 2018 con la Francia: parliamo di Corentin Tolisso. Il centrocampista francese è fuori dal progetto tecnico del Bayern Monaco, in altre parole è sulla lista cessioni e l’Inter, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, è pronta ad andare all’assalto. Chiaramente i bavaresi dovrebbero abbassare le pretese economiche, ridurre insomma l’attuale richiesta che è di circa 35 milioni di euro. Ovvero troppo per un giocatore forte ed esperto che farebbe molto comodo alla mediana, ma ai margini della squadra tedesca.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, addio Lautaro | Arriva un altro talento argentino

Gli ottimi rapporti tra le due società favorirebbero l’operazione, a patto che venga superato l’ostacolo ingaggio. Tolisso, nel mirino di Ausilio da diverse stagioni, percepisce infatti 7 milioni a stagione. Per il transalpino l’Inter potrebbe usare la ‘carta’ Perisic, che ora il Bayern sembra propenso a riscattare.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, rivoluzione in attacco | Big dalla Germania