Martinez: il triangolo di pretendenti è servito, Suning permettendo

Inter, l’attaccante Lautaro Martinez non è inseguito solo dal Barcellona ma anche dalle due squadre inglesi di Manchester. In estate, Suning permettendo, probabile asta almeno a tre per prendere il talento argentino

INTER MARTINEZ AGGIORNAMENTO/ I principali campionati europei sono fermi e quindi, proseguono le voci di mercato riguardanti i prioritari obiettivi dell’estate. Uno dei calciatori più desiderati dalle big europee resta sempre l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez. Questo l’aggiornamento odierno del ‘Mirror’ in merito alla sfida tra il primo candidato ad aggiudicarsi il giovane talento argentino, il Barcellona e le due sfidanti principali che sono le due squadre di Manchester. Secondo il quotidiano, Pep Guardiola allenatore del City, vede Lautaro Martinez il sostituto perfetto di Aguero, mentre Ole Gunnar Solskjaer tecnico dello United, lo vede come giocatore ideale per risolvere i problemi in attacco della squadra. Il Barcellona, come già spiegato in un articolo precedente, sta inseguendo il giocatore argentino dal 2016 e non lascerà nulla di intentato, per cercare di prenderlo. Inoltre se dovesse esserci una probabile asta, che potrebbe ulteriormente aumentare la cifra della clausola rescissoria di 111 milioni di euro, la formazione spagnola spera di poter usufruire degli incassi derivanti dalle cessioni di Luis Suarez e soprattutto di Philippe Coutinho. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

Naturalmente Inter permettendo, visto che la società nerazzurra dovrebbe rinnovare il contratto al giocatore puntando ad aumentare la clausola rescissoria, o meglio ancora eliminarla, costringendo così eventuali richiedenti a trattare direttamente con Suning.