Calciomercato Inter, rischio ‘beffa’ | Super scambio con la Juve

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su un giocatore per il quale potrebbe effettuare uno sprint la Juventus. Possibile grande scambio

Per la prossima stagione l’Inter ha già nel mirino diversi giocatori considerato che Conte avrà bisogno di rinforzi in più zone del campo. Per esempio sulla corsia mancina, dove è ad oggi sicuro della conferma solo Ashley Young. I due obiettivi principali militano attualmente nel Chelsea: Marcos Alonso, il preferito del tecnico e già nel mirino nello scorso calciomercato di gennaio, e il compagno di squadra Emerson Palmieri. Al momento sembrerebbe più facile arrivare a quest’ultimo, prima dello stop in Inghilterra causa emergenza coronavirus finito tra le riserve a vantaggio proprio dello spagnolo. Inoltre i media inglesi scrivono che l’italo-brasiliano ambisce al ritorno in Serie A.

Calciomercato Inter, super scambio Juve-Chelsea: Paratici può beffare Marotta

Non rientra nei piani e vuole tornare in Italia, Emerson Palmieri operazione in discesa per l’Inter? Tutt’altro, poiché sul classe ’94 nativo di Santos è molto forte la Juventus. Anche i bianconeri sono infatti alla ricerca di rinforzi per le fasce, in particolare per quella di sinistra. Emerson è un ‘pallino’ di Sarri, che come Conte lo ha già allenato durante la sua esperienza sulla panchina dei ‘Blues’ che lo valutano sui 25-30 milioni.

Una cifra molto alta per l’Inter, che rappresenta quindi un ostacolo per Marotta, ostacolo che invece l’ex ‘figlioccio’ e amico Paratici potrebbe aggirare proponendo uno scambio con Alex Sandro (da tempo nei radar inglesi), in sostanza un affare simile a quello realizzato l’estate scorsa – però col City – che aveva come protagonisti Cancelo e Danilo.

