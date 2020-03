Calciomercato Inter, vice Handanovic | Nome a sorpresa balza in pole

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sul vice Handanovic evidenziando il sorpasso di un profilo fin qui mai considerato per il ruolo di secondo dello sloveno

Samir Handanovic sarà il portiere titolare dell’Inter almeno per un’altra stagione. Ecco perché, più che l’erede, i nerazzurri stanno valutando un nuovo vice maggiormente affidabile di Daniele Padelli che potrebbe rinnovare il contratto in scadenza retrocedendo però al ruolo di terzo portiere. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, proprio per il ruolo di ‘secondo’ dello sloveno va registrato il balzo in pole di un nome decisamente a sorpresa: Luigi Sepe, 28enne di Torre del Greco di proprietà del Napoli anche se il Parma – dove milita dall’estate 2018 – vanta un obbligo di riscatto. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

Calciomercato Inter, da Sepe a Radu e Musso: le ultime su nuovo vice ed erede Handanovic

Secondo ‘Tuttosport’ Sepe viene considerato il vice ideale dell’attuale capitano, l’operazione coi ducali non avrebbe grossi ostacoli visti gli eccellenti rapporti tra le due dirigenze. A Radu verrebbe così concessa un’altra stagione di apprendistato, per giunta proprio in Emilia, prima di dargli la possibilità di giocarsi con Musso – l’argentino dell’Udinese, considerato che è appena entrato nel giro della Nazionale, non sarebbe entusiasta di vivere una stagione in panchina – o con un altro portiere l’eredità di Handanovic che intanto avrebbe già rinnovato con l’Inter fino al giugno 2022.

