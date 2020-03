Coronavirus, stop isolamento per l’Inter | Brozovic se ne va!

Le ultime Inter news si focalizzano sul periodo di isolamento da coronavirus dopo il contatto con Rugani della Juventus risultato positivo.

Ultimo giorno di isolamento per Antonio Conte, i giocatori dell’Inter e i membri dello staff nerazzurro che erano presenti all’Allianz Stadium’. Scade infatti oggi il periodo di quindici giorni di cautela dopo la partita contro la Juventus nelle cui fila milita, anche non prese parte al match dello scorso 8 marzo, Daniele Rugani, risultato positivo al coronavirus come poi anche i suoi compagni di squadra Matuidi e Dybala.

Tutti i calciatori continueranno ad allenarsi nelle rispettive abitazioni, ma come gli altri cittadini potranno uscire per fare la spesa o far passeggiare il cane entro 200 metri da casa. Ma c’è di più: non essendoci ancora una data per la ripresa dell’attività agonistica, qualche giocatore potrebbe chiedere al club il permesso di lasciare l’Italia. A tal proposito Marcelo Brozovic avrebbe già pronte le valigie per tornare in Croazia e stare accanto ai propri cari dopo il terremoto che ha colpito il suo Paese.

