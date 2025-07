Gran pasticcio Dumfries: clausola con cifra a salire, i dettagli | INTERLIVE

È stata inserita nell’ultimo rinnovo fino al 2028, trattato e concluso dalla sua vecchia agenzia

Sta tenendo banco sui social e non solo la questione relativa alla clausola di Denzel Dumfries. È da 25 o 30 milioni di euro? Come raccolto da Interlive.it, è da 25 milioni se pagata entro il 5 di luglio; da 28 entro il 10 e da 30 entro il 15 luglio, l’ultimo giorno in cui è valida. Valida solo per l’estero.

L’Inter ha acconsentito all’inserimento di questa clausola per evitare di perderlo a zero, poiché l’ambizione del laterale olandese era – e forse è ancora – di traslocare in una big europea, nella fattispecie in Premier League anche se ora si riparla di Barcellona.

Una percentuale della clausola verrebbe incassata dalla Wasserman, l’agenzia che curava gli interessi di Dumfries e che ha curato l’ultimo rinnovo fino al 2028.

Il tema della percentuale è uno di quelli scottanti che ha fatto scoppiare, come anticipato in esclusiva da Interlive.it lo scorso maggio, una fortissima tensione tra la Wasserman stessa e il papà del numero 2 nerazzurro. Che va considerato, ieri e soprattutto oggi, come il principale rappresentante di Dumfries.

Tra Dumfries e la Wasserman è in corso una causa scattata a febbraio.

Dumfries, la clausola fa gola alle big europee: il ruolo di Mendes

Attorno al terzino e al papà gravita adesso un certo Jorge Mendes, il quale sappiamo avere eccellenti rapporti col Barcellona (è l’agente di Yamal e non solo) ma anche con lo stesso Manchester United, il club a cui l’ex PSV ambiva prima del prolungamento con l’Inter. Mendes non è però l’unico agente in questo momento ‘vicino’ al papà dell’interista.

A quelle cifre uno come Dumfries, autore di 11 gol quest’anno, non può che fare gola. Al momento, però, la situazione è abbastanza nebulosa proprio per quel che c’è dietro e in ballo con i suoi vecchi agenti. Il classe ’96 sta comunque bene a Milano e all’Inter, che nel 2021 spese appena 15 milioni bonus inclusi per portarlo via da Rotterdam.