Calciomercato Inter, sprint per doppio colpo a zero | Le ultime

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su due possibili affari a parametro zero che i nerazzurri vogliono mettere a segno. Ecco i dettagli

In vista della prossima stagione l’Inter sarebbe sempre più vicina a mettere a segno due colpi a parametro zero. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato riportate stamattina da ‘Tuttosport’, quella appena iniziata potrebbe essere una settimana ‘calda’ se non decisiva per l’ingaggio di Olivier Giroud. Il bomber francese di 33 anni, in scadenza con il Chelsea, è stato un obiettivo già a gennaio ed è tuttora il preferito di Conte per il ruolo di vice Lukaku.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, dalla Spagna | Accordo per scambio shock!

Calciomercato Inter, Giroud e non solo: affare a zero in difesa

Oltre a Giroud, la dirigenza interista sta spingendo sull’acceleratore con l’obiettivo di mettere le mani su un altro giocatore esperto e con il contratto in scadenza a giugno o comunque alla fine di questa stagione. Parliamo di Jan Vertonghen, centrale belga del Tottenham ideale per la difesa a tre. Per il classe ’87, così come per il Campione del Mondo con la Francia nel 2018, l’Inter vorrebbe chiudere per un biennale con opzione.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Sensi, riscatto e cessione | Ipotesi scambio col Barcellona

Calciomercato Inter | Marotta si gioca la ‘carta’ Nainggolan: i dettagli