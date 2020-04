Come scritto da Interlive.it, il possibile ritorno di Coutinho nell’ambito dell’affare Lautaro col Barcellona sta generando nuovi dissapori in casa nerazzurra. In Spagna danno comunque poche possibilità al riapprodo a Milano del brasiliano, che ambisce a riaccasarsi in Premier. A riguardo è spuntata fuori una destinazione clamorosa.

GUARDA IL VIDEO!