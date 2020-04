Le ultime news si concentrano sulle parole del bomber nerazzurro Romelu Lukaku nel corso di una diretta Instagram del suo sponsor Puma

“Quello che mi manca di più sono il ritmo partita, la competizione, lo stadio pieno e l’affetto del pubblico”. Così Romelu Lukaku nella diretta Instagram organizzata dal suo sponsor ‘Puma’. “Sto sfruttando questo particolare momento per analizzare tutte le mie ultime prestazioni – ha aggiunto il bomber dell’Inter – O meglio, tutto quello che ho fatto negli ultimi sei mesi, perché nel calcio si può sempre migliorare. Idoli? Ho amato Adriano, che con la maglia nerazzurra ha fatto grandi cose – ha risposto il belga – I miei primi ricordi del calcio internazionale risalgono però ai tempi di Ronaldo ‘Il Fenomeno’, che aveva una classe superiore. Nel corso degli anni ho poi ammirato anche Henry e Drogba“.

Inter, Lukaku ‘tuona’: “Per lo stop è servità positività juventino”

In conclusione Lukaku ha ‘tuonato’ rispondendo in merito all’emergenza coronavirus e alla sospensione – tardiva – della Serie A: “La salute viene sempre prima di ogni cosa. Perché dobbiamo giocare se nel mondo c’è gente che rischia la vita? Eppure è stato necessario che il giocatore della Juventus (il riferimento è a Rugani, ndr) risultasse positivo per fermare il calcio: secondo voi è normale tutto ciò? Be’ no, non è normale. Ammetto che il calcio mi manca, ma adesso l’importante è la salute delle persone. Il resto è secondario”.

