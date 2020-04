Calciomercato, accordo con la Juventus | Ma l’Inter non molla

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su uno dei più grandi talenti della nostra Serie A per il quale i nerazzurri provano a contrastare la Juventus

E’ in atto l’ennesima sfida di calciomercato tra l’Inter e la Juventus. Al momento i favoriti, anzi gli stra-favoriti sarebbero i bianconeri. Già perché dalla Spagna, nello specifico ‘todofichajes’ fa sapere che il giovane talento della nostra Serie A sarebbe già stato bloccato – in virtù di un accordo – dalla società presieduta da Andrea Agnelli. Il calciatore in questione è Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 in forza al Brescia.

Calciomercato Inter, pressing Marotta su Tonali: le ultime

Stando al portale spagnolo, nonostante l’intesa raggiunta con la Juve, Beppe Marotta non avrebbe mollato la presa sul ‘millennial’ paragonato nientemeno che a Pirlo. L’Ad interista sarebbe in forte pressing sul 19enne di Lodi per convincerlo a cambiare idea sul suo futuro, ‘stralciando’ il patto con la ‘Vecchia Signora’ in favore del progetto dell’Inter. Impresa ardua, ma a quanto pare i bianconeri sarebbero preoccupati dall’insistenza della società di Suning, che al ragazzo può senz’altro garantire un ruolo da protagonista nella squadra di Antonio Conte, cosa che quella torinese non può vista la maggiore concorrenza. A proposito di concorrenza, per Tonali è molto numerosa: il 2000 è ambito da mezza Europa, da diversi top club stranieri ma per ‘todofichajes’ il suo futuro sarà sicuramente in Italia, alla Juventus oppure all’Inter nel caso naturalmente riuscisse a convincere il giovane calciatore a rompere l’accordo con l’odiata rivale.

Il presidente delle ‘Rondinelle’ Massimo Cellino vuole almeno 50 milioni di euro per il cartellino di Tonali. Nell’affare potrebbero però entrare delle contropartite tecniche.

