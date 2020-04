Calciomercato Inter, colpo a zero | Marotta si affida a Lukaku

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Dries Mertens e il suo possibile approdo in nerazzurro alla corte di Antonio Conte

E’ fatta col Napoli, rinnoverà il contratto. Questo si diceva fino ad alcuni giorni fa, ora invece si è capovolto tutto: stamane il ‘Corriere dello Sport’ parla di belga verso l’addio. Stando ad altri rumors l’Inter è tornata all’assalto ripregustando l’affare a costo zero. Il classe ’87 rimpiazzerebbe Sanchez, il quale tornerà al Manchester United dopo la deludente annata in prestito alla corte di Conte. La concorrenza per Mertens è agguerrita, ma per ‘Tuttosport’ Marotta può fare affidamento su una ‘carta’ importante: Romelu Lukaku, suo capitano nella Nazionale belga. Secondo il quotidiano torinese l’offerta nerazzurra è di 5 milioni a stagione per un biennale con opzione per una terza stagione, mentre quella dei partenopei è un biennale da 4 più bonus.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, erede Lautaro | In Spagna: si può chiudere!