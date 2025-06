Lautaro esplode dopo Inter-Fluminense: “Deve andare via”

L’Inter di Chivu esce agli ottavi del Mondiale per Club contro il Fluminense: la squadra delude dal punto di vista mentale, fisico e tecnico

Una stagione lunghissima. E molti giocatori non ne avevano più già da due mesi o più. Dopo l’ennesima prestazione deludente, le vacanze diventano una notizia positiva. E ora la palla passa alla dirigenza, chiamata a rinforzare una rosa che non sembra equilibrata né competitiva. Al termine della gara l’allenatore ha analizzato il match perso dai nerazzurri. E lo ha fatto anche Lautaro, lanciando un messaggio assai forte ma anche assai chiaro ai compagni: chi non ci tiene all’Inter deve lasciare…

“Io non voglio perdere“, ha spiegato Lautaro ai microfoni di DAZN. “Ora voglio dire una cosa: qua bisogna voler restare. Perché qua si lotta per obiettivi. Il messaggio è chiaro: chi vuole restare resti, chi vuole andare via vada via. Noi qua facciamo di tutto e ho visto tante cose che non mi sono piaciute. Io sono il capitano e voglio continuare a restare in alto. Il messaggio è chiaro. Chi non vuole restare arrivederci“.

L’allenatore nerazzurro ha spiegato che l’Inter non ha raggiunto i quarti per un approccio negativo alla gara. “Non abbiamo messo freschezza e intensità. Siamo stati troppo presuntuosi… ma le energie sono queste. E siamo stati anche un po’ sfortunati. Dovevamo fare cose più semplici. Ma le energie erano queste. Abbiamo provato a ribaltare la partita, siamo stati anche sfortunati… Poi, tre tiri in porta subiti sono diventati due goal per loro“. Chivu si è detto comunque contento delle tre settimane passate negli USA: “Ci siamo conosciuti, abbiamo lavorato sulle ferite“.

Marotta, sempre ai microfoni di Sport Mediaset, ha commentato gli zero titoli della stagione e la sconfitta contro il Fluminense. “Il bilancio finale è quello di una stagione ricca e logorante. Ringrazio i ragazzi per la fatica che hanno fatto. Arrivare secondi non significa aver fallito. Siamo l’Inter e abbiamo dato il massimo, sempre. Questa stagione deve essere considerata positiva. L’Inter è una grande società e noi in questi anni abbiamo sempre lavorato per essere protagonisti. Ci vogliamo rinforzare e dobbiamo stare attenti anche a quello che fanno i nostri competitor. Siamo entusiasti dell’allenatore e dei ragazzi già presi. Ora stacchiamo e poi vedremo il da farsi“.

“Quello di Lautaro è un intervento emozionate: è il capitano e spinge la squadra a dare il massimo. Lui spinge per il senso di appartenenza. E se un giocatore vuole andare via non lo tratteniamo. Non l’ha detto lui ma lo dico io: il discorso è riferito a Calhanoglu. Ma non dobbiamo buttare la croce su Calhanoglu… Poi parleremo con lui. Per adesso non ci sono i presupposti per separare le nostre strade.Ma se ci sarà da discutere lo faremo. Se le strade dovranno dividersi non ci metteremo di traverso“, ha concluso Marotta.

Chivu: “Io e Lautaro abbiamo detto la stessa cosa“

A DAZN, invece, Chivu ha cercato di smorzare le parole di Lautaro. “Credo sia venuta fuori la sua competitività. Abbiamo voglia matta di vincere. Prenderei anche le cose buone fatte in questo torneo. Quello che hanno fatto i giovani, i nuovi arrivati. Bisogna prendersi il bicchiere mezzo pieno, abbiamo provato a fare il massimo malgrado tutte le difficoltà di una stagione lunga“.

A Sport Mediaset, l’allenatore ha di nuovo cercato di mitigare le parole del capitano. “Noi siamo dei vincenti e questo a volte ci porta a tirar fuori orgoglio e carattere. E cerchiamo di trasmettere a tutti. Mi pare di aver detto anche io che bisogna rimanere sulla stessa barca. Diciamo che sono stato più delicato di lui, lui è entrato a gamba tesa, ma ho detto la stessa cosa“.

Stefan de Vrij ha detto che la squadra avrebbe dovuto approcciare meglio la partita: “Non abbiamo trovato gli spazi. Loro erano più convinti e noi dovevamo fare di più. Il Mondiale è stato importante per conoscere i nuovi arrivati e lo staff, ma c’è tanta delusione… Abbiamo il dovere di tornare con la voglia di lavorare, crescere e crederci in tutto“.

Lautaro bacchetta i compagni dopo Inter-Fluminense: “Dobbiamo avere voglia, chi non vuole stare, vada via“

Subito dopo l’olandese ha parlato Carlos Augusto. “Potevamo fare molto meglio in questo Mondiale, lo sappiamo”, ha detto il brasiliano. “Ma ora serve riposare. I tifosi ricordano solo i risultati ma è stata una grande stagione: non si vince sempre, ma comunque siamo arrivati in finale e in corsa per tutti i trofei. Abbiamo un grande gruppo e una grande squadra, possiamo fare molto bene”.

Capitan Lautaro ha ammesso che l’Inter ha meritato la sconfitta e poi, ai microfoni di Sport Mediaset, ha ribadito il proprio messaggio ai compagni poco convinti. “Nel primo tempo non siamo stati in gara, abbiamo sbagliato troppo. Loro si difendevano bassi e bene. Abbiamo lasciato tutto… Faceva caldo, ma anche per l’altra squadra faceva caldo. Abbiamo pagato la stanchezza mentale, e chiedo scusa ai tifosi. Ora pensiamo a riposare per cominciare la stagione nel migliore dei modi…”. E a questo punto l’argentino se n’è uscito con una dichiarazione molto netta, un messaggio da vero capitano: “Chi vuole stare deve lottare, chi non vuole stare è libero di andare via… arrivederci. Parlo in generale, perché la stagione è stata dolorosa e faticosa“.

Lautaro vuole dunque che la squadra sia affamata e convinta. Un messaggio diretto a Calhanoglu? Marotta ha detto che Lautaro si riferiva al turco. Ma forse Lautaro parlava anche di Thuram o di altri senatori? “ll messaggio deve essere chiaro: io voglio lottare per obiettivi importanti, questa è una maglia importante e questo deve essere il messaggio“, ha continuato il Toro a Sport Mediaset. “Per rimanere in alto e portare trofei dobbiamo avere voglia, questo è il messaggio“.