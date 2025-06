Inter-Fluminense, bufera Thuram: “Al livello di Correa”

Tra i peggiori in campo per l’Inter contro il Fluminense c’è sicuramente Marcus Thuram: arrivano gravi accuse contro di lui

L’Inter ha perso Francesco Pio Esposito a due giorni dalla partita contro il Fluminense valida per gli ottavi di finale del Mondiale per club. Allo stesso tempo, è tornato tra i titolari Marcus Thuram, che è stato schierato come unica punta nel 3-4-2-1, con Lautaro Martinez e Mkhitaryan alle sue spalle.

Le cose non sono andate per nulla bene con quest’assetto tattico, ma soprattutto l’ex Borussia Monchengladbach ha mostrato l’ennesima prestazione gravemente insufficiente dell’ultimo periodo. Il francese si è mosso poco, è parso ancora sulle gambe e ha trovato pochissimi spunti, non riuscendo neanche a portare bene il pressing sugli avversari.

Vergognosa partita di Thuram. Huevón! — Sergio FC (@sfcanovas) June 30, 2025

Quello è Thuram che da gennaio è al livello di correa — Peppe (@RoastShin0da) June 30, 2025

Bisogna avere il coraggio di prendere decisioni forti. Oltre a salutare i bolliti andrebbe fatto mercato anche cedendo Thuram, Bastoni, Di Marco incassando il più possibile e reinvestendo. Magari anche cambiando sistema, basta 3-5-2. — RealFranky (@RealFranky93) June 30, 2025

Non a caso, quando Chivu l’ha sostituito, le cose sono andate un po’ meglio con Sebastiano Esposito. I tifosi non l’hanno presa per nulla bene, alcuni presi dal nervosismo per un partita orribile hanno chiesto anche la cessione. Sicuramente la sua condizione fisica è tutta da rivedere, ma bisognerà rimetterlo in sesto per la prossima stagione, perché così non sembra neanche lui. Un tifoso su X ha scritto che oggi sembra “al livello di Correa“. Non certo un complimento per i fan nerazzurri.