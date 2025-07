Destino già segnato: addio de Vrij e squadra decisa

Il futuro del centrale olandese sarà lontano dai nerazzurri, tutto è già definito: de Vrij lascia l’Inter, ecco la sua prossima squadra

Una strategia ben chiara quella che, in sede di calciomercato, Marotta e la dirigenza nerazzurra stanno portando avanti. Tanti i cambiamenti in arrivo, il primo ha riguardato la panchina con l’approdo di Cristian Chivu al posto di Simone Inzaghi.

Allo stesso tempo, però, i pilastri che hanno reso grande l’Inter negli ultimi anni proseguiranno il loro percorso portando ad un mix tra giovani talenti con margini importanti di crescita e leader che hanno consolidato un gruppo capace di arrivare davanti a tutti in più di un’occasione.

Tra questi ultimi vi è sicuramente Stefan de Vrij, uno dei baluardi della retroguardia nerazzurra che negli ultimi mesi è stato spesso e volentieri accostato al potenziale addio. Un addio che non si è, alla fine, consumato: la dirigenza di Viale della Liberazione ha preso una decisione importante e di grande fiducia.

Bye bye de Vrij: così lascerà l’Inter

Stefan de Vrj ha visto – grazie all’opzione di rinnovo annuale presente nel suo contratto ed esercitata dall’Inter – il legame con il club nerazzurro prolungato di un’ulteriore stagione.

Nonostante si parli parecchio di svecchiare la difesa e dedicarsi ad investimenti corposi per regalare a Chivu almeno un centrale giovane e di spessore internazionale, l’ex Lazio rimarrà dov’è. Una pedina troppo importante nelle rotazioni che ha in mente Chivu, in una stagione nella quale l’Inter giocherà tanto dopo il poco riposo che verrà concesso in seguito al Mondiale per Club.

E così la scadenza contrattuale di de Vrij è passata dal giugno 2025 all’estate 2026: un altro anno insieme nel quale sia l’olandese che i vertici nerazzurri sperano di poter festeggiare in più di un’occasione, salutandosi poi tra dodici mesi. Perché l’addio di de Vrij il 30 giugno 2026 è praticamente già scritto, così come – forse – la sua prossima squadra.

De Vrij saluta l’Inter: ecco dove giocherà

Sono passati sette anni dal suo approdo nella Milano nerazzurra, un legame quello tra Stefan de Vrij e l’Inter che rimarrà ben saldo per un’ultima stagione ancora insieme, poi ci sarà l’addio.

Sin dal suo approdo dalla Capitale il nazionale olandese ha saputo attestarsi come una delle certezze della difesa interista. Il forte centrale andrà quindi a scadenza, lasciando l’Inter a parametro zero all’età di 34 anni: l’idea di de Vrij sarebbe quella di tornare a casa per chiudere la sua carriera.

Il Feyenoord quest’anno ha chiuso al terzo posto nel campionato olandese dietro a PSV e Ajax: il club che lo ha cresciuto e formato calcisticamente sembrerebbe pronto a riaccoglierlo proprio tra un anno. Una scelta di cuore, ad undici anni dal suo addio al calcio olandese, per chiudere un cerchio fatto di successi e grosse soddisfazioni. L’Inter perderà una pedina importante che, tuttavia, ad oggi resta tra i più pagati della rosa nerazzurra con 3,8 milioni di euro a stagione.