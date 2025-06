Pagelle e tabellino di Inter-Fluminense 0-2: Barella lotta, Thuram, Asllani ed Henrique malissimo

Top e flop di Inter-Fluminense, gara valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. I voti e la cronaca del match

Cristian Chivu recupera Marcus Thuram e lo schiera dal 1′ in attacco accanto a Lautaro. In difesa torna de Vrij. A centrocampo, Barella e Mkhitaryan giocano ai lati di Asllani. Renato Portaluppi parte con una formazione a specchio, rinunciando al tridente. I brasiliani schierano in attacco Cano e Arias. Vincendo contro il Fluminense, l’Inter sfiderebbe ai quarti una fra il City di Guardiola e l’Al-Hilal dell’ex Inzaghi.

L’Inter, dopo un avvio distratto e caratterizzato da un paio di gravi errori in costruzione, si fa affondare al 3′ da un colpo di testa sotto misura di Cano. Al 10′, Asllani lancia benissimo Mkhitaryan che serve alle sue spalle Dimarco: il tiro del laterale è ribattuto da Fabio. I brasiliani vanno vicini al raddoppio con Xabier, che prova a ribattere, con scarsa precisione, dopo un pallone non trattenuto da Sommer al 30′.

Ci prova Dimarco a giro da punizione al 36′, ma Fabio è attento. Il Fluminense colpisce ancora al 39′, ma il goal è annullato per offside di pochi centimetri. Il momento più emozionante del primo tempo è la rissa sfiorata dopo che Mkhitaryan ha preso a spallate il tecnico dei brasiliani, reo di aver allontanato la palla per rallentare la ripresa del gioco.

Sommer respinge un’insidiosa conclusione da fuori di Arias al 62′. Al 68′, de Vrij si divora un goal a mezzo metro dalla rete. Dimarco sfiora il palo da punizione al 74′. Al 79′ Lautaro calcia dall’interno dell’area sul primo palo: Fabio para senza affanno. Fabio interviene con un grande intervento per fermare il Toro all’81’. Un minuto dopo è il palo a fermare il capitano. Al 93′ il Fluminense segna lo 0-2. Dimarco sbatte contro l’incrocio dei pali al 96′.

Top e flop Inter-Fluminense

TOP

BARELLA – 7 – Fa tutto da solo, servendo ottimi palloni ai compagni, scippando palla e dribblando. Ma gioca senza il supporto degli altri dieci in campo, che a stento lo guardano, e ogni sua iniziativa è un buco nell’acqua. A un certo punto si arrende.

S. ESPOSITO – 6,5 – Dà un po’ di vivacità all’attacco nerazzurro. Unico decente nel secondo tempo.

FLOP

THURAM – 4 – Scollegato mentalmente dal gioco e in pessime condizioni dal punto di vista fisico. Da marzo ha cambiato quattro acconciature ma non ha mai ritrovato il passo del 2024. Un’altra grande delusione.

SOMMER – 4,5 – Sembra rivedere l’Handanovic del 2022, quello impacciato con i piedi, timido o bloccato in uscita, poco reattivo fra i pali. Non un buon auspicio per la stagione che si sta per aprire.

LUIS HENRIQUE – 4,5 – Questo ragazzo valeva davvero 25 milioni?

ASLLANI – 4,5 – Qualche lancio decente e poi tanti errori di pura ingenuità o di svagatezza. Non ha idee e non ha coraggio, e per un play è abbastanza grave.

LAUTARO – 5 – Impreciso in gestione della palla e poco propositivo in attacco. Chivu lo allontana e lo riavvicina alla porta. Ma il Toro ha le corna spuntate. Si sveglia nel finale, con Esposito vicino, ma è sfortunato o impreciso.

Inter-Fluminense, il tabellino

0-1

3′, Cano; 92′, Hercules

INTER (3-5-2): Sommer 4,5; Darmian 5,5, de Vrij 5, Bastoni 6 (70′, Carlos Augusto 6); Dumfries 5 (52′, Luis Henrique 4,5), Barella 7, Asllani 4,5 (52′, Sucic 5,5), Mkhitaryan 5,5 (52′, Carboni 6), Dimarco 6; Lautaro 5, Thuram 4 (65′, S. Esposito 6,5). All. Chivu 5

FLUMINENSE (3-5-2): Fabio 6,5; Ignacio 6,5, Thiago Silva 7, Freytes 6,5; Xavier 6, Nonato 6 (60′, Hercules 7), Bernal 5,5 (80′, Santos 6), Martinelli 6,5 (60′, Lima 6), René 6,5; Arias 6, Cano 7 (65′, Everaldo 6). All. Renato Portaluppi 6

Arbitro: Ivan Arcides Cisneros

Ammoniti: 8′, Asllani; 15′, Cano; 25′, Freytes; 35′, René; 39′, Bastoni; 47′, 84′, Everaldo