Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sulle dichiarazioni del presidente del Racing Club de Avellaneda a proposito di Lautaro Martinez

Continua a essere Lautaro Martinez il giocatore dell’Inter più ‘chiacchierato’ sul calciomercato. Ai microfoni di ‘Tyc Sports’ il presidente del Racing Club de Avellaneda è intervenuto a proposito del possibile passaggio dell’argentino al Barcellona di Leo Messi: “Tutti vogliamo che sia felice e che giochi dove voglia realmente giocare – le parole di Victor Blanco – Ho avuto dei contatti con il suo entourage e so che il Barcellona lo segue da vicino“. Più che seguirlo da vicino, i blaugrana vogliono portarselo a casa. In Spagna sono certi che alla fine l’accordo si farà, dando per già raggiunto quello con il classe ’97 sulla base di un contratto quinquennale da 7-10 milioni di euro a stagione.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, operazione conclusa | Ecco le cifre

Calciomercato Inter, nove giocatori per Lautaro. E il Racing incassa…

La società catalana non vuole però pagare la clausola fissata a 111 milioni di euro, punta a uno sconto importante grazie all’inserimento di qualche contropartita tecnica. Stando al ‘Mundo Deportivo’ l’Inter può scegliere da una schiera di ben nove giocatori che già gli sono stati proposti: Vidal (offerto anche alla Juventus), Semedo, Emerson Royal, Junior Firpo, Arthur, Umtiti, Todibo, Rakitic e Cucurella. Ricordiamo che il club targato Suning continua a pretendere il pagamento della suddetta clausola, anche perché circa 10 milioni di euro finirebbero nelle casse proprio del Racing.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, ‘sconto’ per Icardi | C’è la contropartita

Come scrive ‘Racing de Alma’, precisamente 9,7 milioni di euro: in sostanza e come da accordi il 10% di 97 milioni di euro, che è il risultato dei soldi della clausola meno i 14 (esclusi i 7 di bonus) già versati alla società argentina per il cartellino del 22enne di Bahia Bianca.

LEGGI ANCHE ->>> ESCLUSIVO: offerto un 10 all’Inter | Semaforo verde di Conte