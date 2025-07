Il mister X dell’Inter: il nuovo fantasista dall’Olanda

L’Inter potrebbe centrare un grande colpo in Olanda sul calciomercato: il mister X sulla trequarti potrebbe arrivare dall’Eredivisie

In questa fase del calciomercato, l’Inter deve concentrarsi soprattutto sulle cessioni per costituire un tesoretto importante da reinvestire sulle entrate. I nerazzurri, al momento, hanno due grosse necessità: l’arrivo di un difensore centrale giovane e di livello e di un trequartista che possa garantire a Cristian Chivu la variazione tattica del 3-4-2-1.

Non è semplice, però, identificare il nome migliore, anche perché i margini di spesa non sono tantissimi e l’ideale sarebbe investire per un calciatore duttile che possa essere anche l’erede di Mkhitaryan. Negli ultimi giorni, sono circolati tanti nomi, a partire da Nkunku e Asensio, ma entrambe sono piste lontane e difficili da realizzare.

Il francese, in particolare, ha una valutazione parecchio alta e il Chelsea, oltre a chiedere 50 milioni di euro, pretende un trasferimento a titolo definitivo. Lo spagnolo, invece, è ormai indirizzato verso il trasferimento a titolo definitivo in Turchia, dove lo aspetta il Fenerbahce di José Mourinho, che l’ha convinto della bontà del progetto.

Poco male per l’Inter, che potrebbe comunque trovare ciò che le serve in Olanda, dove un grande talento è esploso nell’ultima stagione.

L’Inter guarda in casa PSV: il fantasista arriva dall’Olanda

Un nome che bisogna tenere d’occhio per il calciomercato dell’Inter, soprattutto dopo che saranno concluse diverse cessioni, è quello di Ismael Saibari. Il classe 2001 ha vissuto una stagione meravigliosa da 11 gol e 11 assist in campionato, ma anche in Champions League si è messo in grande evidenza.

Basta pensare alla grande prova contro la Juventus, in cui ha fatto letteralmente impazzire la difesa bianconera con inserimenti e tagli continui di difficile lettura. È un calciatore bravo nello stretto e nel dribbling, ma anche con una buona fisicità, difficile da spostare.

La sensazione è che non abbia ancora completato il suo percorso tattico, che potrebbe portarlo a essere una mezzala offensiva con grandi abilità nella doppia fase. Proprio per queste ragioni, e grazie alla sua duttilità, potrebbe essere un elemento molto importante nella nuova Inter di Chivu, in grado di portare in dote anche un buon bottino di gol.

La sua valutazione si avvicina già ai 30 milioni di euro ma, un po’ come successo con Reijnders, se dovesse fare bene in Italia, potrebbe salire in maniera vertiginosa in poco tempo.