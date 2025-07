L’agente in sede Inter: proposta mostruosa per Lautaro

Si parla dell’addio di Taremi, di una possibile uscita di Thuram, ma nessuno mette in dubbio la permanenza del capitano argentino

Per l’attaccante iraniano si spera ancora in una mossa da parte del Fenerbahce di José Mourihno o del Fulham e del Nottingham Forest in Premier. Thuram non è ufficialmente in vendita, e la sua clausola a 85 milioni è scaduta, ma non è ancora escluso che possa farsi avanti qualche pretendente importante. Nel frattempo, l’Inter ha aggiunto al reparto Bonny e Pio Esposito.

E poi c’è Lautaro Martinez, ovviamente. L’uomo che dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club ha strigliato i compagni chiedendo maggiore impegno e spirito di appartenenza. Alejandro Camano, agente del ventisettenne, si è fatto vedere a viale della Liberazione il 10 luglio scorso. Cosa sappiamo dell’incontro che ha avuto con la dirigenza nerazzurra? Che cosa è emerso?

L’agente ha lasciato intendere di aver discusso con Marotta e Ausilio della situazione attuale del club in vista dell’inizio della prossima stagione. Ha anche aggiunto che non c’è nessuna trattativa in corso per altri giocatori della sua scuderia, come per esempio Mario Gila. “Ha due anni di contratto“, ha spiegato Camano in riferimento al centrale della Lazio, “non è in uscita”. E non ha proposto giovani talenti né aperto trattative specifiche come intermediario.

Camano ha rivelato che il summit è andato benissimo, dopodiché ha rassicurato i tifosi spiegando che Lautaro è ancora coinvolto al 100% e che l’Inter resta una grande squadra con grandi ambizioni. Ha parlato ovviamente anche dello scontro fra il suo assistito e Calhanoglu. E da uomo saggio ha subito ridimensionato le voci di tensioni. “Sono cose di campo. Quando le partite non vanno bene, certe tensioni passano”, ha commentato.

Lautaro via per 80 milioni: cosa dice l’agente Camano

Non si può escludere che Alejandro Camano possa aver fatto segnalato ai dirigenti nerazzurri il fatto che Lautaro abbia ancora molti estimatori in tutti i campionati che contano in Europa, e non solo. Potrebbe aver portato una super proposta per il suo assistito? Magari dall’Arabia Saudita, com’è già successo in passato, ma dove ora c’è Inzaghi che è alla ricerca di un nuovo bomber. O dalla Premier, dove l’argentino è da anni considerato un top.

Sappiamo che il capitano nerazzurro vuole restare all’Inter. Di cessione, quindi, non si parla, malgrado le ultime cocenti delusioni che avrebbero potuto minare alcune certezze che apparivano consolidate. Da parte dell’Inter, sarebbe possibile valutare un addio solo in caso di proposta monstre. Da 80 milioni in su, per intenderci.

Lato cessioni, l’Inter è concentrata su altro. Vuole sbarazzarsi di Taremi. Il prezzo conta fino a un certo punto. Idealmente, la dirigenza punterebbe a incassare una decina di milioni, ma alla fine il persiano potrebbe uscire anche per una cifra simbolica. Tipo un paio di milioni. Il punto è alleggerirsi dell’ingaggi da 3 milioni a stagione e far spazio in rosa a un giocatore più funzionale all’idea di gioco di Chivu: un trequartista.

E con Taremi?

Dopo essere rimasto bloccato in Iran nei delicatissimi giorni della guerra, Mehdi Taremi potrebbe presto tornare in Italia. Ma dato che l’ex Porto non sembra rientrare nei piani del nuovo allenatore, soprattutto alla luce della deludente prima stagione in nerazzurro, la sua potrebbe essere una toccata e fuga.

Dalla Gran Bretagna hanno parlato di sondaggi da parte del Fulham e del Nottingham Forest. In Turchia lo vedono come l’erede di Dzeko al Fenerbahce o di Immobile al Besiktas. I turchi, però, vorrebbero prenderlo a costo zero. Le inglesi potrebbero anche considerare un pagamento per il cartellino. A 10 milioni, salvo un impazzimento collettivo e l’esplosione imprevista di un’asta, non ci arriverà nessuno.

Secondo TasnimNews, il suo agente lo avrebbe appunto proposto al Fenerbahce. Ma non sappiamo se dai canarini gialli sia arrivata una risposta positiva. Secondo la stampa inglese, l’interesse potrebbe essere concreto da parte del Fulham, un club disposto a spendere anche 3 o 4 milioni per un indennizzo.