Christopher Nkunku è un nome circolato negli ultimi giorni per il calciomercato dell’Inter: tre dati speciali sul trequartista

L’Inter è al lavoro per migliorare la squadra e non è semplice, in questa fase, per i nerazzurri individuare i calciatori giusti e restare nei paletti economici. Marotta e Ausilio devono tentare di mettere a segno diverse cessioni essenziali per poi reinvestire in entrata e i profili chi oggi si cercano con maggiore urgenza sono quello del difensore centrale e il nuovo trequartista.

Uno dei nomi circolati con più insistenza negli ultimi giorni è quello di Christopher Nkunku. Il fantasista è esploso al Lipsia mostrando qualità enormi nel reparto offensivo e garantendo gol e assist con continuità. Poi ci ha puntato il Chelsea e le cose a Londra non sono andate per nulla bene.

Di fatto, per un anno non ha potuto dare il suo contributo per via degli infortuni. Nell’ultima stagione, le cose sono andate un po’ meglio, ma i ko non sono mancati. Per questo, la prima incognita relativa il rendimento di Nkunku è data dalle sue condizioni fisiche, ma per quanto riguarda i dati tecnici, il calciatore è una certezza.

I tre numeri che vi faranno innamorare di Nkunku

Per prima cosa, la duttilità del francese ne dimostra la qualità palla al piede. Può giocare a destra, a sinistra, da trequartista e da falso nove. In carriera ha fatto addirittura la mezzala e l’esterno di centrocampo, senza mai abbassare davvero la pericolosità o la sua media voto.

Nell’ultima stagione, il 27enne ha totalizzato 46 presenze mettendo a referto 11 gol e 2 assist – ma molte volte è stato un subentrante nel Chelsea. Non sono i numeri devastanti del Lipsia, ma Nkunku è un calciatore di grande valore e l’Inter lo sa bene.

Inoltre, basta guardare le sue heatmap per capire qual è il suo ruolo ideale: è un trequartista di sinistra che ama accentrarsi per trovare l’inserimento vincente o condurre palla al piede per andare al tiro o all’assist. I dati certificano che è nell’1% dei calciatori tra i primi cinque campionati europei per passaggi completati.

La stessa percentuale si trova per gli xG maturati ed è nel 4% dei calciatori per assist riusciti. Insomma, quando ha l’occasione non sbaglia sicuramente, o meglio è tra quei rari talenti che riescono a essere molto efficaci in rifinitura. Sono tre dati che evidenziano quando Nkunku sia raro per caratteristiche e bravo nello stretto. Proprio quello di cui l’Inter ha bisogno.