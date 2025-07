Il Milan molla la presa, strada libera per l’Inter: colpo in arrivo

Duello Milan-Inter per il difensore. I nerazzurri possono sfruttare un possibile tesoretto per l’investimento

Dopo quattro acquisti, è arrivato il momento delle cessioni per l’Inter. Marotta e Ausilio sono impegnati su più trattative in uscita in attesa di mettere a disposizione di Chivu altri rinforzi.

Attenzione, in particolare, alla difesa. Nonostante i rinnovi di Acerbi e De Vrij, l’Inter ha intenzione di rinforzare il reparto con un nuovo centrale, possibilmente giovane e in linea con i parametri di investimento di OakTree. Il profilo giusto è stato individuato da tempo ed è lo stesso cui ambisce anche il Milan mentre la Juventus pare essersi defilata. Un nome che circola da settimane nelle cronache di mercato e che continuerà a circolare anche nei prossimi giorni.

Si tratta di Giovanni Leoni, difensore centrale classe 2006 del Parma che Chivu rivorrebbe in nerazzurro dopo averlo allenato nei suoi tre mesi sulla panchina dei Ducali. Parma che, dopo l’addio di Bonny e quello probabile di Bernabé, sta cercando di trattenere Leoni almeno per un altro anno. La richiesta per le pretendenti è elevata. Servono almeno 30 milioni per prenderlo, un investimento notevole per un calciatore con appena 17 presenze (e 1 gol) in Serie A.

Inter, il piano per arrivare a Leoni: possibile tesoretto dalle cessioni

La mancata cessione di Thiaw al Como ha allontanato il Milan da Leoni. Senza un addio in difesa, i rossoneri non investiranno su un altro centrale. Milan che comunque resta in corsa su Leoni anche se l’Inter ora è in vantaggio soprattutto se riuscisse a chiudere alcune cessioni che garantirebbero ai nerazzurri un tesoretto da reinvestire sul difensore del Parma.

Tre gli affari in uscita che l’Inter potrebbe chiudere già nei prossimi giorni. Il primo è quello di Alexsander Stankovic per il quale è in corso una trattativa con il Bruges. L’Inter chiede 10 milioni per il serbo, il cui approdo nel club belga potrebbe sbloccare l’affare Jashari-Milan. E’ vicinissimo l’addio di Sebastiano Esposito. Il Cagliari ha superato la concorrenza della Fiorentina e può chiudere a 7-8 milioni. In uscita resta anche Asllani, chiesto dal Betis Siviglia molto attivo sul mercato italiano con richieste anche per Mandragora della Fiorentina e Ghilardi del Parma.

Per la cessione di Asllani, l’Inter punta a incassare almeno 20 milioni. Il Betis non arriva a questa cifra. Tuttavia, anche se si dovesse chiudere a meno, i nerazzurri avrebbero raggiunto con le tre cessioni citate la somma richiesta dal Parma per Leoni. Sarà sufficiente ? Lo sapremo nei prossimi giorni. L’impressione è che questo tormentone di mercato proseguirà ancora a lungo.