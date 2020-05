Europa League | Inter-Getafe: “Ecco le date della doppia sfida”

Le ultime news Inter mettono in evidenza le date della doppia sfida Inter-Getafe valevole per gli ottavi di finale di Europa League

Ai microfoni di ‘Radio Cope’ il presidente del Getafe è uscito allo scoperto svelando le probabili date della doppia sfida con l’Inter valevole per gli ottavi di Europa League in programma originariamente il 12 e 19 marzo ma poi come tutti sanno rinviata a causa dell’emergenza coronavirus. “L’UEFA ha la necessità di riordinare le competizioni con le gare rimaste in sospeso – le parole di Angel Torres – Per quanto riguarda Inter-Getafe, l’andata a Milano dovrebbe disputarsi il 2 o 3 agosto, mentre il ritorno qui in Spagna il 6 o 7. In caso non fosse possibile giocare al ‘Meazza’ e al ‘Coliseum Alfonso Perez’ – ha aggiunto in conclusione – le partite si disputerebbero in campo neutro”.

