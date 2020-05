Cirillo: “Lautaro lo tratterrei a Milano ma quando arrivano certe proposte…”

Inter, l’ex difensore Bruno Cirillo ora procuratore, ha voluto dare il suo parere sulla situazione del calcio in questo momento, ma soprattutto sulla possibilità che Lautaro Martinez possa lasciare la squadra nerazzurra per andare al Barcellona

INTER CIRILLO DICHIARAZIONI/ L’ex difensore Bruno Cirillo, in nerazzurro solo nella stagione 2000/01 e che si ricorda solo per quell’alterco con Marco Materazzi quando era al Siena nella stagione 2003/04, è intervenuto durante la trasmissione ‘Taca La Marca’ in onda su Radio Musica Television. L’ex calciatore ora procuratore sportivo, ha voluto dare il suo parere sulla situazione del calcio in questo periodo e poi, ha anche dato la sua opinione sulla possibilità che Lautaro Martinez possa lasciare la squadra nerazzurra per andare presumibilmente al Barcellona.

Queste le sue dichiarazioni: “Non si discute il suo valore, l’Inter sta iniziando un nuovo percorso con un grande allenatore e con giocatori importanti. Lo tratterrei a Milano, deve essere il punto di riferimento della squadra, ma quando arrivano certe proposte è davvero difficile rifiutare”.