Calciomercato Inter, riscatto Perisic | Le ultime di InterLive

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sul futuro di Ivan Perisic tra riscatto del Bayern Monaco e ritorno in nerazzurro alle dipendenze di Conte

Questa mattina ‘La Gazzetta dello Sport’ ha parlato di possibile ritorno e permanenza all’Inter di Radja Nainggolan e Ivan Perisic, con Conte pronto a reinserire entrambi nel suo progetto tecnico. Ritorno possibile perché, stando sempre alla ‘rosea’, Suning non è intenzionata a fare sconti sui loro cartellini. Ricordiamo che Nainggolan è al Cagliari con la semplice formula del prestito e per evitare una minusvalenza dovrebbe essere rivenduto a non meno di circa 18 milioni, anche se esiste la possibilità di una ripartenza in prestito che in vista di giugno 2021 farebbe calare ulteriormente il suo ‘peso’ a bilancio.

Calciomercato Inter, ‘sconto’ per Perisic: le ULTIME di INTERLIVE

Per quanto riguarda Perisic, invece, il Bayern Monaco vanta un diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Secondo le informazioni raccolte da Interlive.it, a differenza di quanto è stato scritto stamane ci sarebbe la disponibilità del club di viale della Liberazione a uno sconto sulla cifra prefissata l’estate scorsa. Questo perché nel giugno 2019 l’ex Wolfsburg ‘pesava’ solo per 8,2 milioni e l’Inter ne ha già incassati 5 per il prestito. La dirigenza interista e quella bavarese, in rapporti eccellenti, sono in trattativa per cercare una ‘soluzione’ comune che faccia gli interessi di entrambe le società.

A spingere affinché Inter e Bayern trovino una quadra è anche se non soprattutto l’esterno croato, appena ripresosi dall’infortunio alla caviglia e desideroso di proseguire la sua avventura in Baviera e dunque chiudere del tutto l’esperienza in nerazzurro.

