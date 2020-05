Commisso: “Sul futuro di Chiesa e Castrovilli se ne potrà parlare tra un mese e mezzo”

Inter, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha voluto dare le ultime notizie riguardanti i suoi due giocatori Gaetano Castrovilli e Federico Chiesa

INTER COMMISSO SU CHIESA E CASTROVILLI/ Sono due giocatori che piacciono a parecchie squadre, non solo della nostra serie A. L’attaccante Federico Chiesa e il centrocampista Gaetano Castrovilli, è probabile che nella prossima stagione potrebbero lasciare la Fiorentina, per approdare in qualche big italiana o straniera, con buona pace dei tifosi viola che probabilmente sono già preparati a dover vedere partire i loro due pupilli. Una situazione a cui purtroppo sono abituati dai tempi di Roberto Baggio, mentre l’ultima bandiera della squadra toscana è stato Giancarlo Antonioni, che decisi di rimanere per tutta la sua carriera nella squadra gigliata. In merito a questa situazione anche il presidente del club fiorentino, il naturalizzato americano Rocco Commisso, ha voluto dare le sue spiegazioni intervistato da Sport Mediaset. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Queste le sue parole: “Sul futuro di Chiesa e Castrovilli se ne potrà parlare tra un mese e mezzo, ma non sto sentendo la Juve, l’Inter, il Milan o la Roma“.